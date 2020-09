RC Lens : Pierre Ménès valide une super pioche des Sang et Or

Le RC Lens qui enchaîne à Lorient (3-2) après avoir fait tomber le PSG (1-0), Pierre Ménès est rassuré par l'entame de saison du promu artésien. Le consultant du Canal Football Club a notamment été emballé par la prestation des Sang et Or « séduisants dans le jeu » et qui ont eu « plusieurs occasions de mettre le quatrième » alors que le score était de 3-1.

Pour Ménès, le Racing a aussi fait quelques bonnes pioches sur le Mercato. Dans son blog, il en a mis en valeur une : Ignatius Ganago, arrivé de l'OGC Nice pour 6 M€ afin de renforcer le secteur offensif et qui a marqué deux fois sur les deux derniers matchs.

« J’avais annoncé que c’était une super recrue pour Lens, je le trouvais déjà très bon à Nice et il confirme. C’est chouette », a conclu l'ancien journaliste de L'Equipe, conquis par ce choix surprise, validé dans les dernières heures du premier Mercato d'été.