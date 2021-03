RC Lens : Pierre Ménès voit un nouveau cador en puissance chez les Sang et Or

Zapping But! Football Club RC Lens : les enjeux de la rencontre face au FC Metz

Le RC Lens poursuit son petit bonhomme de chemin. Après 30 journées de L1, les Sang et Or occupent une brillante cinquième place avec trois points d’avance sur l’OM et quatre sur le Stade Rennais.

La trêve internationale devrait néanmoins permettre à Franck Haise d’opérer quelques réglages utiles avant de se mesurer au Big Four français dans la dernière ligne droite de la saison. Pour ce faire, le coach du RC Lens devrait pouvoir compter sur la montée en puissance d’un certain Seko Fofana.

« Fofana est décidément un excellent joueur »

Auteur d’un très joli but hier, le milieu des Sang et Or a encore accompli un gros travail dans l’entrejeu et commence à épater Pierre Ménès au fil de ses prestations abouties. « C’est une jolie réalisation de Fofana, qui est décidément un excellent joueur », a observé le consultant de Canal+ sur son blog. Recruté à prix d’or à l’Udinese l’été dernier, le joueur de 25 ans justifie désormais pleinement le bien-fondé de son transfert en Artois.