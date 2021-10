RC Lens : Pierre Ménès voit un seul crack de L1 résister à Seko Fofana

Zapping But! Football Club Olympique de Marseille - RC Lens : le debrief

Le RC Lens s’est incliné dimanche à Montpellier (0-1) malgré la nouvelle grosse prestation de Seko Fofana. Si Franck Haise ne l’a pas raté pour sa première période neutre, le coach des Sang et Or a aussi si mettre en avant la suite de son match de haut niveau. Noté 7/10 dans L’Équipe, celui qui avait fait si mal à l’OM avant la trêve internationale a également été encensé par le pourtant difficile Pierre Ménès après sa prestation de haut vol à la Mosson.

« Savanier est l’un des meilleurs joueurs de ce début de championnat, tout comme Seko Fofana qui a lui aussi confirmé son éblouissant début de saison. Ça fait longtemps que je n’ai pas vu un milieu de terrain avec un tel volume de jeu et une telle puissance », a-t-il commenté sur son blog. Au moment d’évoquer ensuite le début de saison de l’OL sous la houlette de Peter Bosz, l’ancien journaliste de Canal+ en a profité pour évaluer le niveau de Lucas Paqueta. Phénoménal et finalement égal à celui de Fofana.

« Bosz m’a un peu inquiété en début de saison avec son côté très donneur de leçon mais il faut reconnaître que ce qu’il montre est très intéressant. Il y a toujours des choses à redire mais lorsque tu as un joueur du niveau de Paqueta dans ton équipe, ça change beaucoup des choses, a-t-il observé. Le mec entre contre Monaco samedi et allume la lumière. C’est un joueur différent, certainement le meilleur joueur de ce début de saison de L1 avec Seko Fofana. »

Pour résumer

Pierre Ménès estime que le début de saison de Seko Fofana sous les couleurs du RC Lens doit lui conférer le titre de milieu de terrain les plus doués de L1. À moins que Lucas Paqueta ne soit aussi fort que le joueur ivoirien des Sang et Or.