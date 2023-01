RC Lens : pluie de bonnes nouvelles pour Franck Haise

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Plusieurs bonnes nouvelles à noter : d'abord la présence de Florian Sotoca, pourtant incertain car ressorti blessé du match à Linas-Montlhéry en Coupe de France. Wesley Saïd et Deiver Machado font aussi leur retour dans l'équipe, donnant plus de solutions à Franck Haise pour le match Strasbourg – RC Lens mercredi soir (21h, Canal+ Foot) à la Meinau. Le groupe lensois : Leca, Samba – Machado, Danso, Medina, Fortes, Haïdara, Boura, Gradit, Le Cardinal, Frankowski – Onana, Fofana, Poreba, Claude-Maurice, Pereira da Costa – Sotoca, Saïd, Openda, Labeau Lascary. J-1 avant #RCSARCL 🔥



Voici les 2⃣0⃣ Lensois convoqués par Franck Haise pour défier le RC Strasbourg Alsace demain 👊



➡️ Deiver Machado et @Westar974 font leur retour dans le groupe.#FierDEtreLensois pic.twitter.com/7ablqfCPH1 — Racing Club de Lens (@RCLens) January 10, 2023

En déplacement à Strasbourg demain soir, Franck Haise a convoqué un groupe de 20 éléments au RC Lens. Florian Sotoca est bien là, Deiver Machado et Wesley Saïd font également leur retour pour ce déplacement important à la Meinau.

