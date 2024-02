RC Lens : pluie de bonnes nouvelles pour Haise avant Fribourg

Zapping But! Football Club RC Lens - Mercato : Moukoko, bonne ou une mauvaise idée ?

Reversé en Ligue Europa après avoir fini troisième de sa poule de Ligue des Champions, le RC Lens affrontera Fribourg en 16e de la finale. Alors que le match aller aura lieu ce jeudi (21h) à Bollaert, Franck Haise et les Sang et Or ont reçu plusieurs bonnes nouvelles venant d'Allemagne avant cette première confrontation.

Cinq absents et un incertain côté Fribourg

En effet, pas moins de cinq joueurs de Fribourg, tous blessés, sont d'ores et déjà forfaits pour cette rencontre. Il s'agit de Philipp Lienhart, Matthias Ginter, Max Rosenfelder, Kenneth Schmidt et Daniel-Kofi Kyereh, les deux premiers cités étant des habituels titulaires de l'équipe de Christian Streich. Junior Adamu, qui revient de blessure, est, lui, incertain. C'est donc fortement diminué que l'actuel septième de Bundesliga va se rendre ce jeudi dans l'Artois.

