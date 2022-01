RC Lens : pluie de bonnes nouvelles pour Haise avant l'AS Monaco

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Tombeur au tour précédent du LOSC (2-2, 4-3 t.a.b), le RC Lens reçoit l'AS Monaco, ce dimanche (21h) au stade Bollaert-Delelis, en huitième de finale de la Coupe de France.

Avant cette rencontre, l'entraîneur lensois, Franck Haise, a reçu une pluie de bonnes nouvelles venant du Rocher. En effet, Guillermo Maripan, appelé avec le Chili pour disputer les éliminatoires de la Coupe du monde 2022, et Benoît Badiashile, blessé à l'ischio-jambier, sont absents pour affronter les Sang et Or tandis que les deux gardiens, Alexander Nübel et Radoslaw Majecki, sont incertains. Le premier a été victime d’un choc à la tête à l’entraînement cette semaine et le second n’a pas pu s’entraîner ce vendredi.