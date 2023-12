RC Lens : pluie de mauvaises nouvelles après Séville

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Coup dur pour le RC Lens. Franck Haise sera privé de Facundo Medina (24 ans) en barrage aller de la Ligue Europa, le 15 février prochain. Sous la menace d'une suspension, le défenseur argentin a été averti hier lors de la victoire des Sang et Or contre le Séville FC (2-1), synonyme de qualification pour le prochain tour de C3. Le joueur de 24 ans a été sanctionné en fin de match pour une faute sur Youssef En-Nesyri, offrant alors un penalty aux Andalous (76e). Sans conséquence pour son équipe, mais pas pour lui. Par ailleurs, les nouvelles ne sont pas très bonnes pour Nampalys Mendy, qui a dû sortir très tôt, victime d’un problème musculaire à une cuisse. Retrouvez toute l'actualité du RC Lens Mendy et Gradit sur le carreau Jonathan Gradit, lui, a ressenti un souci à un mollet. Les deux hommes vont passer des examens aujourd’hui. Selon L’Équipe, Mendy ne se montrait pas très optimiste et on ne devrait pas le revoir avant la fin de l’année. Pas certain que Gradit, qui sera suspendu à Nice le 20 décembre, soit aussi dans le groupe face au Stade de Reims ce week-end. 𝗟'𝗘𝗨𝗥𝗢𝗣𝗘 𝗖'𝗘𝗦𝗧 𝑻𝑶𝑼𝑱𝑶𝑼𝑹𝑺 𝗟'𝗛𝗢𝗥𝗜𝗭𝗢𝗡 🇪🇺



🔜 @EuropaLeague #FierDEtreLensois #UEL pic.twitter.com/7414tfU70Q — Racing Club de Lens (@RCLens) December 12, 2023 Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer Si le RC Lens a assuré avec un certain talent sa place en barrages de la Ligue Europa en février prochain, Franck Haise sera privé de son rugueux défenseur argentin Facundo Medina (24 ans) à l’aller. D'autres blessés sont connus.

Bastien Aubert

Rédacteur