RC Lens : Pouille en remet une couche sur l'arbitrage

Alors que le RC Lens s'est senti lesé par l'arbitrage lors des dernières semaines, le directeur général du club artésien, Arnaud Pouille, a réclamé une réforme rapide de l'arbitrage et de l’utilisation de la VAR dans une interview accordée au journal L'Équipe.

Les demandes de Pouille sur l'arbitrage

"Le système du VAR mis en place depuis cinq ans mérite d’avoir une réflexion plus poussée. Le premier point, c’est la sonorisation des arbitres. Pour d’abord tempérer les approches déplacées de certains joueurs ou staffs. Pour la compréhension des spectateurs aussi. La sonorisation humaniserait les choses, ça démystifierait, ça pourrait même susciter des vocations. Là, c’est nébuleux. Il faut aussi une réforme du système de notation, ne plus pénaliser les arbitres quand ils ont recours au VAR. Se pose aussi la question de qui note les arbitres, que ce soit transparent. Accélérons les choses. Si on commence la saison prochaine sans sonorisation, on laissera le sentiment de ne pas faire progresser les choses. Il faut un calendrier rapidement. Tout ça peut être mis en place dès la saison prochaine."

