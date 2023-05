RC Lens : Pouille rassure les supporters concernant Haise

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Suivi par de nombreux clubs, dont Nice et l'OM en France, Franck Haise récolte les fruits de son gros travail réalisé au RC Lens depuis plus de trois ans maintenant. Un travail couronné par une qualification pour la prochaine Champions League et par un titre de meilleur entraîneur de Ligue 1. De quoi faire craindre aux supporters artésiens un départ prochain de l'homme du renouveau. Mais sur RMC, le directeur général du Racing, Arnaud Pouille, a tenu à se montrer rassurant : Haise va rester en Artois.

"Il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas alignés"

"Il répond qu’il a des sollicitations pour ne pas décevoir les gens autour de lui, je pense. C’est honnête de sa part, et sur l'ensemble de ce qui a été dit, je suis aligné sur le fond. On discute tous les jours avec Franck, on va rediscuter et se voir d'ici à lundi prochain. Franchement, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas alignés. Il n'y a pas de sujet. Il sera coach mais aussi manager général. La majeure partie de l'effectif sera là la saison prochaine. On est sur un projet de développement et de valorisation des joueurs. Je ne vais pas parler des choses qu’on va mettre en place avec Franck. L’an passé, trois cadres du onze type sont partis et ont été bien remplacés. S'il y a des départs, il faudra bien les remplacer pour qu'on soit en ligne avec nos ambitions. Il n’y aura pas d’hémorragie. On va discuter avec les représentants des joueurs après le 3 juin, et une fois qu'on aura défini notre feuille de route."

🔴🟡 Le directeur général du RC Lens a rassuré les supporters sur l'avenir de Haise, et clame qu'il n'y aura pas de vague de départs de joueurs. — RMC Sport (@RMCsport) May 30, 2023

Pour résumer Pour le directeur général du RC Lens, Arnaud Pouille, il n'y a aucune raison que Franck Haise aille voir ailleurs durant l'intersaison. Les deux hommes seraient sur la même longueur d'ondes concernant l'effectif pour le prochain exercice.

