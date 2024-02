RC Lens : pour Openda, Wahi n'a besoin que d'une chose pour exploser

Zapping But! Football Club RC Lens : le Racing a-t-il une meilleure équipe que la saison dernière ?

Avec 4 buts en 23 matches toutes compétitions confondues cette saison, Elye Wahi connaît une première saison difficile à Lens. Des débuts rendus encore plus difficiles par l'exceptionnelle réussite de son prédécesseur, Loïs Openda, 21 buts en 42 matches la saison passée. Mais sur beIN, l'attaquant belge, désormais au RB Leipzig, a réclamé de la patience pour l'ancien Montpelliérain, et surtout beaucoup de confiance.

"Il faut juste lui donner de la confiance et il va réussir"

"Ce n’est pas facile. Je vois les gens qui le critiquent. Ça me fait mal parce que quand j’étais à Lens, on me critiquait aussi quand je ne marquais pas. J’ai connu une période pendant 5, 6 ou 7 matches, mais ça peut arriver. Après, j’ai explosé. Wahi, c’est un très bon joueur. Quand il était à Montpellier, il faisait mal. Il est venu à Lens et ce n’est pas facile de remplacer quelqu’un qui a fait du bon travail. Moi, j’ai dû remplacer Nkunku à Leipzig, ce n’est pas facile mais j’essaye. Lui a les qualités pour faire même mieux. Il est jeune, il est en équipe nationale française (Espoirs), il a ce talent-là. Il faut juste lui donner de la confiance et il va réussir."

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life