RC Lens : pourquoi Cahuzac croit aux Sang et Or devant l'OM et le Stade Rennais

Football Club RC Lens : les enjeux de la rencontre face au Paris SG

Quoi qu'il advienne, cela restera une saison réussie. Brillante même avec un promu capable de titiller des gros pour une 5e place de L1 qualificative pour la prochaine Ligue Europa. On parle ici, et vous l'avez compris, du RC Lens, qui n'en finit plus de surprendre et espère désormais finir la saison à sa place actuelle, c'est à dire la 5e.

Problème, les Sang et Or vont devoir affronter samedi le PSG, obligé de s'imposer pour encore croire au titre. Possible, dès lors, que l'OM passe devant et finisse devant le RC Lens, également talonné par le Stade Rennais. En conférence de presse, le capitaine artésien, Yannick Cahuzac, est revenu sur cette lutte à trois. Propos retranscrits par l'Equipe.

"Ce serait normal et logique, vu leur budget et la qualité de leur effectif, soient devant nous. Mais ce ne sont pas forcément les plus gros budgets qui finissent devant. Sinon, il n'y aurait pas cette magie que réserve le foot. Si on finit devant eux tant mieux. Si on n'a pas cette chance, on aura quand même fait une grande saison. Mais à quatre journées de la fin, on commence à penser à l'Europe. On sait qu'on peut le faire. On se donne envie d'y croire. Ça va être très compliqué, mais rien n'est impossible."