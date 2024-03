RC Lens : pourquoi Franck Haise est dans le viseur de Liverpool

Zapping But! Football Club RC Lens : peut-on croire en un retour de Seko Fofana ?

Franck Haise sera-t-il l'entraîneur de Liverpool la saison prochaine ? Rien ne permet de le dire, à cette heure, même si l'on sait que le technicien du RC Lens intéresse les Reds de Liverpool pour prendre la succession de Jurgen Klopp.

On sait également, depuis que The Athletic, le média anglais, a donné l'information, que les Reds s'appuieront sur la data pour dénicher leur futur entraîneur. Et il est donc intéressant de reprendre les statistiques données par RMC, en comparant le travail effectué par Haise à Lens et Klopp à Liverpool. Ce travail que l'on retrouve dans le jeu des deux équipes.

Ainsi, dans le pourcentage d'attaques construites : 62% pour Haise / 60% pour Klopp. Dans le pourcentage d'attaques directes : 38% pour Haise / 40% pour Klopp. En ce qui concerne la possession de balle, 52% pour Haise / 62% pour Klopp, les Expected goals par match, 1,53 pour Haise / 1,9 pour Klopp, et les Expected goals subis par match : 1,21 pour Haise / 1,01 pour Klopp. Bref, un grand nombre de similitudes qui pourraient peser dans le choix final de Liverpool.

Même si, et ça aussi on le sait, le grand favori pour succéder à Klopp demeure encore et toujours Xabi Alonso (Bayer Leverkusen).

