RC Lens : pourquoi Franck Haise est "fier d'être Lensois"

Il y a la vérité du terrain. Celle qui vaut pour les joueurs et les entraîneurs de football. Puis les à-côtés, souvent là où s'explique la personnalité d'un membre d'un club. A la lecture de l'entretien accordé par Franck Haise au magazine So Foot, on comprend pourquoi, et surtout comment, l'entraîneur du RC Lens est parvenu à fédérer un groupe autour de ses idées.

Car le technicien ne se contente pas de vidéos et de discours formatés avec ses troupes. Bien au contraire. La vie avec Haise, c'est une recherche de tous les instants, une envie de quitter son élément pour débarquer dans un univers méconnu. Extrait de propos retranscrits par lensois.com.

"Notre mission, en tant qu’entraîneurs, est de créer un groupe, une unité, mais en prenant en compte les particularités de chacun, pour que chacun trouve sa place. Plus j’ai un groupe éveillé, mieux c’est. C’est pourquoi nous nous sommes rendus au Louvre-Lens un matin de match la saison dernière. Nous sommes aussi montés sur les terrils, avons visité les grands lieux de la Première Guerre mondiale du coin, on a été au centre historique minier de Lewarde. On a la chance de disposer d’un environnement fort. Le président l’a rappelé : au départ, on ne sait pas trop ce que veut dire : « Fier d’être lensois ». Après quelques années ici, on le comprend. Même si je ne suis pas d’ici, je suis très « fier d’être lensois ». Il y a quelque chose qui se passe quand on connait l’histoire d’un club, d’une région, qui plus est quand elle est marquée."