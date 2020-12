RC Lens : premier diagnostic rassurant pour Jean-Louis Leca

Si Franck Haise était satisfait de la victoire du RC Lens sur sa pelouse face à Brest (2-1), victoire qui permet aux Sang et Or de s'afficher à une belle septième place pour finir 2020, le coach des Sang et Or a quand même vu un élément ternir sa soirée.

« Juste de fortes contusions »

Alors que Lens était quasiment épargné par les blessures avec le seul Cheick Traoré à l'infirmerie et un Facundo Medina resté au repos, le Racing a peut-être perdu son gardien titulaire. Blessé à la main et à l'épaule dans un choc avec Clément Michelin, Jean-Louis Leca a en effet cédé sa place à Wuilker Farinez pour les dernières minutes.

Franck Haise s'est cependant voulu rassurant : « Je n’ai pas de bilan du staff médical pour l’instant. Sur les premières observations, il s’agit juste de fortes contusions à l’épaule et aux mains. Cela me semble plutôt rassurant, mais on va attendre encore un peu pour être sûr ». Rappelons qu'après la trêve le 6 janvier, le RC Lens se rendra à Lyon. Pas simple sans son portier titulaire.