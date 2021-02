RC Lens : premier fan du Racing, Pierre Ménès émet un bémol sur un ticket en Ligue Europa

Zapping But! Football Club RC Lens : le debrief du match face au Dijon FCO

Pierre Ménès n’est pas tendre avec tous les clubs de Ligue 1. Le RC Lens et le FC Metz font partie des rares qui trouvent grâce à ses yeux cette saison. Respectivement 5e et 6e du championnat, les deux formations avancent sans réfléchir et font admirer chacune un fond de jeu louable et efficace. Le consultant de Canal+ pense que cela pourrait bien payer dans la course effrénée à la cinquième place finale.

Pierre Ménès est fan du RC Lens et du FC Metz

« Beaucoup des équipes en lice pour la 5e place ont des passages à vide, a-t-il résumé. Alors l’OM et le Stade Rennais, c’est plus qu’un passage à vide. Montpellier, ils l’ont et sont sur le chemin du retour. En fait, c’est surtout Lens et Metz qui sont réguliers, performants, cohérents dans leur jeu et qui ne surjouent pas. C’est ça qui est extrêmement appréciable avec Metz et Lens, qui arrivent à avoir d’excellentes résultats avec leurs moyens sans surjouer et sans se prendre pour d’autres. J’ai beaucoup de tendresse pour cette équipe de Metz et son entraîneur. Il y a beaucoup de joueurs intéressants, comme à Lens avec Clauss, Fofana, Kakuta ou mon ami Jean-Louis dans les buts. »

« Pour une équipe promue, ce serait une super idée de jouer la Ligue Europa ? J’ai un doute »

Au-delà de la surprise de cette course à la cinquième place qualificative en Ligue Europa, Ménès loue le visage sympathique des deux clubs populaires que sont le FC Metz et le RC Lens. « Ce sont en plus des équipes qui ont un côté rafraîchissant qui fait du bien, a-t-il applaudi avant de mettre en garde les Sang et Or sur une possible présence en C3 en 2021-2022. Maintenant, est-ce que pour une équipe promue comme Lens ce serait une super idée de jouer la Ligue Europa l’année prochaine ? J’ai un doute... Mais, après, il y a la loi du sport et des résultats. S’ils doivent la jouer, ils seront très heureux. Et nous on sera aussi très heureux pour eux. On ne pourra que les féliciter du bonheur qu’ils nous ont offert dans cette Ligue 1. »