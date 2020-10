RC Lens, PSG : Colin Dagba meurtri par son départ de Lens

Colin Dagba est revenu pour Canal + sur son départ du RC Lens en 2018. Formé au RCL, du côté de la Gaillette, le défenseur du PSG ne s'était pas vu proposer un premier contrat professionnel à l'issue de sa formation.

« Je suis un Ch'ti ! »

« J’ai vécu là-bas jusqu’à mes 18 ans. Bien sûr, je suis un Ch’ti !, soutient-il, dans des propos retranscrits pare le site Lensois.com. J’ai toujours mes parents qui vivent là-bas. J’ai grandi là-bas, j’ai joué au foot là-bas donc oui je suis un Ch’ti. »

Et à Dagba d'ajouter : « C’était une grande déception, mon père avait hésité sur le fait d’arrêter le foot et de reprendre dans un club un peu plus petit. Lens était mon club de cœur à l’époque donc c’était une déception, mais par la suite, j’ai réussi à rebondir ».