RC Lens, PSG : Haise a un atout plus décisif que Messi, Neymar et Mbappé

Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Rien ne semble résister au RC Lens depuis le début de la saison. Déjà brillants vainqueurs de l’OM dimanche à l’Orange Vélodrome (3-2), les hommes de Franck Haise ont remis le couvert hier à Bollaert contre le Stade de Reims (2-0).

Un doublé d’Arnaud Kalimuendo a permis aux Sang et Or de conforter leur statut de dauphin du PSG avant le périlleux déplacement des Parisiens demain à Rennes (13h). Avant d’y penser, le RC Lens peut se vanter d’avoir réussi un nouveau petit exploit dans le domaine statistique puisqu’il compte 10 buteurs différents cette saison en L1 !

Comme le fait savoir Opta, il s’agit de Seko Fofana, Sotoca, Frankowski, Ganago, Kalimuendo, Saïd, Clauss, Kakuta, Banza et Medina. C’est le total le plus élevé au sein de l’élite cette saison. Le PSG du trio Messi-Neymar-Mbappé peut frémir : les Sang et Or arrivent lancés.

