RC Lens - PSG : Henry croit au titre pour les Sang et Or

Le RC Lens a fait tomber ce dimanche le Paris Saint-Germain (3-1), lors du choc de la 17e journée de Ligue 1. Mais alors que les hommes de Franck Haise reviennent à quatre points du club de la capitale au classement, Thierry Henry, consultant pour Amazon Prime Vidéo, estime que les Sang et Or sont prétendants au titre.

"Ils ont montré qu'ils sont prétendants au titre"

"Ils ont prouvé ce soir (dimanche) que s'ils continuaient comme ça, surtout en ayant de meilleurs résultats à l'extérieur, ouais, pourquoi pas ! Pourquoi ne pas espérer ? Ce n'est pas facile d'aller chercher Paris mais ils ont montré qu'ils sont prétendants au titre. Maintenant, il va falloir continuer, ce n'est pas évident. Mais n'allons pas aussi loin."

Transcendant, le Racing renverse le leader de @ligue1ubereats dans son antre au terme d'une partition de grande classe ! Le RCL signe un 9e succès consécutif à domicile 💪@RCLens 3⃣-1⃣ @PSG_inside #RCLPSG pic.twitter.com/TzpCslZsLF — Racing Club de Lens (@RCLens) January 1, 2023

Pour résumer Pour Thierry Henry, consultant pour Amazon Prime Vidéo, le RC Lens, qui a fait tomber ce dimanche le Paris Saint-Germain (3-1), lors du choc de la 17e journée de Ligue 1, peut croire au titre de champion de France.

