RC Lens, PSG : Kalimuendo fait parler de lui jusqu'en Catalogne

Prêté par le PSG au RC Lens pour la deuxième année consécutive, Arnaud Kalimuendo (20 ans) confirme cette saison les belles promesses entrevues l'an dernier. En effet, après seulement 24 matches, le natif de Suresnes a déjà égalé son nombre de buts de 2020-21 (8 réalisations) en marquant face à Bordeaux.

Il n'en fallait pas plus pour que l'on commence à parler du « Titi » par delà les frontières. Déjà courtisé en Italie (Fiorentina notamment), Kalimuendo a eu droit à un éclairage particulier dans Mundo Deportivo dans le programme court « Cracks del futuro » du journaliste catalan Javier Alfaro.

Une pastille destinée à attirer les yeux de la Liga sur le jeune Parisien, sous contrat jusqu'en juin 2024 avec le PSG mais qui est déjà promis à être l'un des grands animateurs de l'été 2022 :

💎 Arnaud Kalimuendo, uno de los cracks del futuro



📹 Lo analiza @Javier10Alfaro https://t.co/tTSCMNQQiL pic.twitter.com/JbwntYYcRa — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) February 17, 2022