RC Lens : le groupe, le doute, le PSG, Haise avait des choses à dire

Zapping But! Football Club Olympique de Marseille - RC Lens : le debrief

Le groupe

"On a certes une dernière séance avant le match, mais aucun changement par rapport au groupe de mercredi. Pas de retour, pas de sortie. On reste comme on était. Kakuta ? Il aurait pu commencer le dernier match si on n'avait pas eu deux rencontres en trois jours. Mais demain, j'espère bien qu'il sera là dès le début du match."

Le Covid-19

"On a redonné des infos de vigilance à tout le monde. On est dans notre bulle, nous, mais il y a toujours des risques. 100% des joueurs et du staff est vacciné. Au niveau du club, des décisions ont également été prises. Tout ce qui était lié à Noël, avec les repas, a notamment été annulé."

Messi, Mbappé, match de gala

"Si je vous dis que c'est un match comme les autres, vous ne me croirez pas. Dans cette équipe, il y a beaucoup de qualités. Oui, c'est un match différent. Tout le monde l'attend. Mais nous, on doit le préparer sereinement. Il nous faudra être bons et appliqués sur le plan défensif. Si ça change quelque chose tactiquement ? On sait qu'on va avoir moins le ballon. Beaucoup moins, même. Uniquement défendre ne sera pas suffisant, on le sait."

La défense et d'éventuelles solutions

"Avec 8 buts encaissés en 3 matches, il y a en effet un problème. Mais il est collectif avant tout. On se doit de retrouver beaucoup plus de solidité. C'est une évidence. Mais ce n'est pas individuel. Il faut qu'on bosse tous là-dessus."

Le doute s'installe ?

" Vous, vous regardez sur 3 matches. Et on a pris deux points avec des buts encaissés.. Moi, je regarde sur vingt mois. Et franchement je ne m'en plains pas."