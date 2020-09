RC Lens - PSG : le peuple lensois a le démon contre les Parisiens !

Le choc aura enfin lieu. Ce soir, le RC Lens accueille le PSG à Bollaert après un premier report et dans un contexte qui laisse songeur. Amputé d’une bonne partie de son public, le club artésien va également affronter une équipe bis du PSG en raison du Covid-19. Néanmoins, Thomas Tuchel pourra compter sur quelques cadres comme Marco Verratti, Presnel Kimpembe ou encore Juan Bernat.

Quelle portée en cas de succès du RC Lens ?

Cette équipe bis alignée par le PSG n’est pas du goût de tous les supporters du RC Lens qui anticipent déjà une victoire des leurs. « Personne ne pense à l’accueil qui sera réservé au PSG, anticipe dans L’Équipe Régis Caillau, abonné depuis 1973 et musicien du kop. On s’interroge plutôt sur la forme que prendra l’ambiance. Officiellement, le match a été reporté pour cause de fatigue. Sûrement celle qui est née des boîtes de nuit ou des soirées sur les yachts d’Ibiza. Moi, ça m’embête un peu qu’il n’y ait pas les stars de l’équipe. C’est un manque de professionnalisme. Et si on devait l’emporter, on minimiserait la portée de notre succès en parlant d’équipe B. »

« Il y a eu beaucoup de colère et d’amertume »

C’est surtout ce manque de professionnalisme qui a agacé le peuple lensois, remonté contre le PSG. « J’espère que nos joueurs vont se nourrir du sentiment d’avoir été baladés et non respectés par ce report, souhaite Norman Noisette, président de Lens United. Il y a eu beaucoup de colère. Maintenant, il y a de l’amertume. Mais il y aura plus de soutien à nos couleurs que de l’hostilité à l’encontre du PSG. »