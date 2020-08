RC Lens - PSG : le report du match passe très mal, les supporters lensois torpillent Neymar & Co

Le choc faisait saliver d’avance ce soir sur le papier. Imaginez : le PSG arrive à Bollaert, neuf ans après, dans le costume du vice-champion d’Europe. Les supporters ont tôt fait de déchanter puisque le match sera reporté au 10 septembre après la demande du club de la capitale acceptée par la LFP. Les fans des Sang et Or ne digèrent pas la pilule. C’est le sentiment d’Arnaud Desmaretz, président de l’association Lens United entre 2016 et 2020 et adjoint au maire depuis mars dernier.

« Les temps de repos dans le foot, on les connaît tous et je ne vois pas en quoi le PSG, avec son niveau, son budget et son effectif, n’était pas capable de venir jouer le 30 août à Lens, déplore-t-il dans L’Équipe. C’est inadmissible. J’ai vu qu’ils étaient à Ibiza, ça ressemble bien à la philosophie de ce club. La Ligue est censée représenter le foot français mais elle est derrière le PSG. Et si le Racing a validé, c’est parce que ce club va toujours dans le sens du bien. Ce qui est anormal, c’est que le PSG ait osé demander le report. Quand on sait à quel point cela va être compliqué de jouer avec tous ces cas de Covid, comment ont-ils pu décaler ce match pour une telle raison ? On n’est pas sur une situation de Covid, là, on est sur une situation d’Ibiza. »

Les supporters du RC Lens affligés par le PSG

Le quotidien sportif a demandé leur avis à plusieurs supporters célèbres en Artois et la réponse est toujours la même : le PSG a manqué de respect au RC Lens. « On est dégoûtés, ça faisait neuf ans qu’on attendait la Ligue 1 à Bollaert. Et tout ça pour que les joueurs du PSG aillent à Ibiza, peste Muriel, dont l’établissement éponyme abrite une section de 184 supporters lensois. La jauge ne changera pas le 10 septembre et peut-être que leur entraîneur mettra l’équipe B contre nous, vu leur calendrier. Même avec leur équipe B, ce sera dur pour nous ; d’ailleurs, ils auraient très bien pu venir le 30 août avec l’équipe B. »