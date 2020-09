RC Lens - PSG : les supporters lensois devront se tenir à carreau

Après un report qui a fait polémique, le RC Lens s'apprête à recevoir le PSG, jeudi. Ce sera le grand retour du RCL à Bollaert, en L1, et le club artésien rappelle ce lundi à ses supporters qu'ils devront porter un masque et respecter les distanciations sociales. La rencontre se tiendra devant un maximum de 5 000 spectateurs, soit la jauge actuelle tolérée par la LFP.

La tribune debout fermée

Le Racing insiste sur le fait que le port du masque reste obligatoire «aux abords et aux entrées de l’enceinte » et pendant « l’intégralité de la rencontre ». Les supporters devront aussi respecter la distanciation sociales, "un siège d’écart entre groupe de personnes". Enfin, la tribune debout, la "Marek", sera fermée. En revanche, ses abonnés auront la priorité à l’achat de places et devront se répartir dans les différentes tribunes de l’enceinte.