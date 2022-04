RC Lens, PSG, OL : Kalimuendo rentre dans un cercle très fermé avec Mbappé et Benzema

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Auteur d’un doublé lors de l’écrasante victoire ce dimanche du RC Lens face à l’OGC Nice (3-0), pour le compte de la 31e journée de Ligue 1, Arnaud Kalimuendo a inscrit son 15e et 16e but dans le championnat de France depuis le début de sa carrière.

Avec ce total, l'attaquant des Sang et Or, qui retrouvait le chemin des filets après six matchs sans marquer, est devenu, à 20 ans et 80 jours, le cinquième plus jeune joueur à inscrire au moins 16 buts en Ligue 1 depuis 30 ans derrière Djibril Cissé (20 ans et 75 jours), Thierry Henry (20 ans et 5 jours), Karim Benzema (19 ans et 292 jours) et Kylian Mbappé (18 ans et 148 jours), comme le révèle PokerStars Sports sur son compte Twitter.

Plus jeune joueurs à 16 buts en L1 depuis 30 ans :



1️⃣ Kylian Mbappé à 18 ans et 148 jours

2️⃣ Karim Benzema à 19 ans et 292 jours

3️⃣ Thierry Henry à 20 ans et 5 jours

4️⃣ Djibril Cissé à 20 ans et 75 jours

5️⃣ ARNAUD KALIMUENDO à 20 ans et 80 jours



Que des pépites. pic.twitter.com/AKDtS0uuBc — PokerStars Sports FR (@PSSportsFR) April 10, 2022

Pour résumer L’attaquant du RC Lens, Arnaud Kalimuendo, est rentré dans le Top 5 des joueurs les plus jeunes à avoir passer la barre des 16 buts en Ligue 1 depuis 30 ans.

Fabien Chorlet

Rédacteur