RC Lens, PSG : Openda mange à la table de Mbappé et Haaland !

Zapping But! Football Club RC Lens : le club doit-il recruter définitivement Kalimuendo ?

Quand on parle de gros coup réalisé par le Racing Club de Lens avec Loïs Openda, on laisse d'abord parler les chiffres. En 2021/22, il a marqué 24 buts en 50 matches avec le Vitesse Arnhem, assorti de 6 passes décisives. Il a également frappé à six reprises avec la sélection de Belgique. Et il n'a que 22 ans, ce qui laisse augurer un avenir radieux.

Mais encore faut-il comparer ces statistiques à celles des monstres en circulation. Et c'est là que le potentiel d'Openda se révèle réellement. Parmi les buteurs de moins de 23 ans, il a été le 6e plus prolifique sur la saison écoulée. Les cinq premiers ? Que des tueurs ! Kylian Mbappé (47 buts), Erling Haaland (39), Julian Alvarez (38), Darwin Nunez (34) et Dusan Vlahovic (32). Des joueurs qui disputeront la Champions League et le titre dans leurs championnats respectifs avec le PSG, Manchester City, Liverpool et la Juventus. C'est dire la prouesse réalisée par les dirigeants lensois avec Openda !