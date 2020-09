RC Lens - PSG : Tuchel forcé à lancer une équipe bis à Bollaert ?

L’opération déminage a démarré sur les chapeaux de roue au PSG. Lancé sur le sujet du mercato hier sur le plateau du Canal Football Club, Leonardo a expliqué qu’il allait devoir être créatif pour renforcer l’effectif de Thomas Tuchel.

Outre le domaine des transferts, le directeur sportif du PSG est revenu sur les nombreux cas de Covid-19 décelés récemment dans l’effectif de Thomas Tuchel. Neymar, Angel Di Maria, Leandro Paredes, Marquinhos, Keylor Navas et Mauro Icardi ont tous été testés positifs et devaient rater le choc contre le RC Lens jeudi à Bollaert (21h).

Le PSG sans 6 joueurs à Lens ?

« RC Lens-PSG n’est plus en danger de report avec le nouveau protocole. Toutefois, je pense que les 6 joueurs ne seront pas là, a-t-il expliqué sur Canal+. Après pour Marseille, on pourra peut-être récupérer quelqu’un. On a beaucoup de matches. Après Lens, il y aura un enchainement important. Honnêtement, je pense qu’on est prêts. »