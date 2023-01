RC Lens : après le PSG, un Sang et Or parle ouvertement du titre !

Zapping But! Football Club RC Lens : Haise doit-il donner plus de temps de jeu à Kakuta ?

Dimanche dernier, les Lensois ont régalé ! Les coéquipiers de Seko Fofana se sont imposés au Stade Bollaert-Delelis contre le leader du championnat, le PSG (3-1). Un succès qui permet au RC Lens de se rapprocher du club de la capitale, les Sang et Or sont désormais à 4 points des hommes de Christophe Galtier. Jonathan Gradit a été interrogé après le succès lensois sur la course au titre

« Vous savez, avec l’effectif qu’ils ont, je pense qu’ils sont impressionnants en termes de régularité. Après, nous on va jouer notre va-tout jusqu’au bout avec notre force collective qui est incroyable. Il faut qu’on continue à faire ce qu’on fait de bien, jouer tous ensemble, ne pas se prendre pour d’autres. », a expliqué le natif de Talence comme le rapporte lensois.com.