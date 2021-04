Zapping But! Football Club RC Lens : la rétrospective de l'année 2020 des Sang et Or

On vous le disait ce matin sur notre site : le RC Lens se préparait à une mauvaise nouvelle, révélée par le quotidien l'Equipe, et qui laissait craindre que Seko Fofana était positif au Coronavirus. C'est malheureusement confirmé. Le joueur de Franck Haise ne pourra donc pas participer au match contre les Merlus de Lorient dimanche prochain à 15 heures.

Selon le quotidien sportif, le RC Lens a reçu aujourd'hui la confirmation de la positivité de Fofana au Covid-19. Le club artésien en a donc profité pour faire tester tous ses joueurs ce jeudi matin et attendait les résultats. Qui viennent de tomber, donnés par l'Equipe. Trois autres joueurs sont contaminés : Loïc Badé, Tony Mauricio et Ignatius Ganago. Ils ont été placés à l'isolement chez eux.