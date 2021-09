RC Lens - RC Strasbourg (0-1) : les 3 regrets de la défaite des Sang et Or

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Le manque d’efficacité en première période

À la 25e minute, les Sang et Or ont eu une double occasion de marquer. Mais Seko Fofana a buté sur Matz Sels puis Wesley Saïd a trop croisé sa frappe du pied droit. Avant cela, Seko Fofana (14e) et Ignatius Ganago (15e) avaient déjà eu des tentatives d’ouvrir le score

Le carton rouge de Danso

Alors qu’Anthony Caci était en position de hors-jeu, Kevin Danso a emmené tout sur son passage en dégageant le ballon, fauchant violemment le latéral gauche strasbourgeois. Une faute qui a valu un carton rouge au défenseur central lensois (50e). 17 minutes plus tard, Ludovic Ajorque inscrivait le seul but de la rencontre pour le RCSA (67e).

Le double poteau de Sotoca dans le temps additionnel

Alors que l’on jouait la 95e minute, Florian Sotoca a déclenché un tir croisé du pied droit qui a heurté le poteau droit puis le poteau gauche de Matz Sels. Le ballon est revenu sur Facundo Médina au point de pénalty, qui a tenté sa chance. Mais le gardien alsacien était de nouveau attentif.

🏁 Réduits à 10 suite à une décision arbitrale qui va alimenter les débats par son extrême sévérité, les Lensois concèdent leur premier revers de la saison. De quoi nourrir de gros regrets après avoir dominé, à 11 contre 11, le match.@RCLens 0⃣-1⃣ @RCSA #RCLRCSA pic.twitter.com/9TtIR0RbyP — Racing Club de Lens (@RCLens) September 22, 2021