RC Lens - RC Strasbourg (0-1) : les Sang et Or marqués par un Bollaert sans supporters

A la réaction de Jonathan Clauss mardi en conférence de presse, on pouvait se douter que le huis clos de Bollaert allait méchamment impacter les Sang et Or. Le latéral droit avait expliqué les larmes aux yeux que sa mère devait venir le voir depuis l'Alsace jouer face à Strasbourg mais qu'elle était contrainte de rester chez lui pour suivre le match à la télévision. Les débordements du derby samedi dernier ont coûté cher à Lens, battu hier par l'autre Racing (0-1).

A Lensois.com, Florian Sotoca a dit combien l'absence du public avait pesé sur les débats : « Le huis clos, on ne s’y habitue pas du tout, c’est horrible à vivre. On a vécu ça presque un an et demi , on sait que c’est très compliqué, surtout ici, quand on a connu ces trois ambiances du début de saison. On passe de tout à rien et c’est assez difficile de se mettre dedans ». Franck Haise, lui, a déclaré : « Cela s’ajoute à la frustration. Notre public est très important pour nous. Se retrouver de nouveau dans un stade vide comme on l’a connu pendant 12 mois… Au bout d’un moment on se dit : « Passons à autre chose ». Après certaines personnes ont fait des erreurs des 2 côtés et le club va les assumer, j’espère que tout le monde les assumera, mais nous on est là pour jouer avec notre public. Je pense qu’il nous aurait donné plus de force ». Et c'est pas fini…

