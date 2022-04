RC Strasbourg - RC Lens : Leca pète les plombs contre l'arbitrage

Zapping But! Football Club RC Lens : comment expliquer la baisse de régime de Fofana ?

Le RC Lens est reparti avec une défaite ce dimanche de son voyage à Strasbourg (1-0). Après la rencontre, le gardien lensois, Jean-Louis Leca, s'en est pris à l'arbitre du match, Alexandre Letexier, qu'il considère comme le responsable du revers de son équipe.

"Le moins bon des 23, c'était l'arbitre"

"On ne s'est pas fait bouger. On a joué une très bonne équipe, Strasbourg a aussi joué une très bonne équipe. Mais c'est monsieur Alexandre Letexier qui fait la décision. En première période, il y a une situation égale qui n'est pas sifflée, en deuxième, c'est penalty. L'interprétation est favorable à Strasbourg, c'est ça qui me gêne. Ce qui me gêne le plus, c'est que j'aurais aimé savoir ce qu'il aurait fait sur la reprise du Strasbourgeois s'il y avait eu lucarne. On ne peut pas laisser l'avantage et revenir une fois que c'est fini. Quand je pense que des arbitres comme ça sont en Europe, ça va être difficile d'aller à la Coupe du monde. On a vu un très bon match, deux très bonnes équipes, mais ça arrive de ne pas faire un bon match et le moins bon des 23, c'était l'arbitre."

🏁 Un goût amer. Punis par un penalty sévère, les Sang et Or se sont démenés en fin de seconde période pour revenir à hauteur, en vain. Les Lensois n'ont pas à rougir et se tournent désormais vers la réception de Nice dimanche prochain.@RCSA 1⃣-0⃣ @RCLens #RCSARCL pic.twitter.com/l2fKYTAqqv — Racing Club de Lens (@RCLens) April 3, 2022

