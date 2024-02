RC Lens - RC Strasbourg : les compos sont tombées !

Zapping But! Football Club RC Lens : quelle est la meilleure recrue estivale des Sang et Or ?

Sur une série de deux victoires consécutives après avoir enchaîné trois défaites d'affilées toutes compétitions confondues, le RC Lens retrouve son public du stade Bollaert et reçoit ce samedi (17h) le RC Strasbourg, plutôt en forme ces dernières semaines. À une heure du coup d'envoi de cette rencontre, Franck Haise et Patrick Viera ont dévoilé leur onze de départ. Les compos officielles RC Lens : Samba - Gradit, Danso, Medina - Aguilar, El Aynaoui, Diouf, Chavez - Sotoca, Wahi, Pereira da Costa. H-1 avant #RCLRCSA ! ⌛️



Voici 𝐥𝐞𝐬 1⃣1⃣ 𝐒𝐚𝐧𝐠 𝐞𝐭 𝐎𝐫 choisis par Franck Haise pour débuter face au @RCSA ! 👊



➡️ Après avoir purgé deux matchs de suspension, Jonathan Gradit fait son retour dans l'équipe de départ. #FierDEtreLensois pic.twitter.com/B1EX1afGiT — Racing Club de Lens (@RCLens) February 10, 2024 RC Strasbourg : Bellaarouch - Senaya, Perrin, Sylla, Guilbert - Mwanga, Sissoko, Diarra - Delaine, Emegha, Bakwa. 🚨 #RCLRCSA I 𝐋𝐞 𝐨𝐧𝐳𝐞 𝐝𝐞 𝐧𝐨𝐬 𝐁𝐥𝐞𝐮&𝐛𝐥𝐚𝐧𝐜 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐚𝐟𝐟𝐫𝐨𝐧𝐭𝐞𝐫 𝐋𝐞𝐧𝐬 !



🔴 Le match en direct commenté ⤵️ — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) February 10, 2024 Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer À une heure du coup d'envoi, les compositions officielles du match entre le RC Lens et le RC Strasbourg, comptant pour la 21e journée de Ligue 1, viennent de tomber. Découvrez-les ci-dessus.

