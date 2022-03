RC Lens, RC Strasbourg, Stade de Reims : Strasbourg et Reims au top, Lens déçoit

Zapping But! Football Club RC Lens : quel bilan tirer du mercato hivernal des Sang et Or ?

Depuis 15 heures, plusieurs rencontres de la 28e journée ont débuté dans différents stades. Le RC Strasbourg accueillait l'AS Monaco, le RC Lens se déplacait sur le terrain du FC Metz et le Stade de Reims était sur la pelouse du SCO d'Angers. Voici les scores et les buteurs au terme des 90 minutes.

Strasbourg-Monaco : 1-0 (Djiku, 24e)

Metz-Lens : 0-0

Angers-Reims : 0-1 (Flips, 24e). Les Rémois ont joué à dix avec l'expulsion de Donis (34e).

Clermont-Lorient : 0-2 (Koné, 72e, Petrot, 77e)