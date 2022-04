RC Lens - RC Strasbourg : Stéphan est fier de ses joueurs

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Grâce à un but de Ludovic Ajorque sur pénalty (66e), le RC Strasbourg s'est imposé ce dimanche sur sa pelouse face au RC Lens (1-0), pour le compte de la 30e journée de Ligue 1. Quelques minutes après le coup de sifflet final, le coach du RCSA, Julien Stéphan, s'est arrêté au micro d'Amazon Prime où il a affiché sa fierté envers ses joueurs.

"Je suis fier de leur performance"

"Je suis fier de leur performance. La performance aujourd’hui n’est pas neutre. On a joué une belle équipe de Lens qui avait l’habitude de prendre l’ascendant sur les adversaires régulièrement sur le plan physique. Aujourd’hui, c’est nous qui avons pris l’ascendant en seconde mi-temps sur cette équipe de Lens en montrant beaucoup de maturité, de qualité collective et se procurant beaucoup d’occasions. Il nous a manqué simplement ce deuxième but pour se mettre à l’abri. Je pense qu’on aurait eu des situations derrière et que cela se serait davantage ouvert. Hormis l’occasion de David Pereira Da Costa, ils n’ont rien eu. L’équipe a montré beaucoup de maturité, beaucoup d’équilibre, de force collective."

🏁 C'EST FINI !



Nouveau succès, nouveau clean-sheet et 51 points au compteur !!



UN DIMANCHE PARFAIT ! 💙#RCSARCL (1-0) pic.twitter.com/EOH1EABdr0 — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) April 3, 2022

