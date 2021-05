RC Lens, Real Madrid – Mercato : le frère de Raphaël Varane passe pro chez les Sang et Or !

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Sur le site officiel du club, Jonathan Varane s'est dit très heureux de la confiance octroyée : « J’ai passé 14 années au RC Lens. Il y a eu beaucoup de chemin parcouru et la finalité est belle. Il y a eu des galères mais aussi de la joie (...) J’ai beaucoup travaillé, aidé par un mental d’acier car il ne faut rien lâcher. Je suis content d’avoir autant bossé et d’en arriver là maintenant », glisse l'intéressé, déjà prêt à rejoindre durablement deux autres vainqueurs de la Danone Cup 2013 (Oudjani, Pereira da Costa) dans l'effectif de Franck Haise : « Avec ce contrat pro, un nouveau défi s’offre à moi. Je pense déjà à intégrer plus régulièrement le groupe pro, à faire de belles performances. Pourquoi pas aspirer à une belle carrière ».

S'il n'en précise pas la durée, Arnaud Pouille (directeur général du Racing) valide cette signature : « Toutes nos félicitations à Jonathan pour ce premier contrat professionnel. Cela récompense tous les efforts qu’il a fournis depuis de longues années sous le maillot sang et or, et plus particulièrement sur les derniers mois. Il a montré de belles choses sur le plan sportif et humain quand il intégrait le groupe professionnel cette saison ».

En espérant voir dès la saison prochaine des combinaisons Boli – Oudjani – Varane en Ligue 1. Des noms qui rappeleront quelques souvenirs aux plus nostalgiques supporters des Sang et Or.