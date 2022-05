RC Lens : record en vue pour Jonathan Clauss !

Zapping But! Football Club RC Lens - Mercato : Cabot serait-il une bonne pioche pour remplacer Clauss ?

Le RC Lens réalise une belle saison en championnat. Jonathan Clauss est l’une des raisons des bonnes performances des hommes de Franck Haise. Le défenseur latéral droit français a même été appelé en Équipe de France par Didier Deschamps. Alors que la fin de saison arrive, ce samedi, Jonathan Clauss aura l’occasion de décrocher un nouveau record lors de la 38ème journée de Ligue 1.

Auteur de onze passes décisives cette saison, en championnat, il peut devenir le meilleur passeur du RC Lens sur une saison au 21ème siècle en réalisant une passe décisive lors du prochain match.

Face aux Monégasques, Jonathan Clauss pourrait entrer dans l’histoire s’il délivre la moindre passe décisive.



Personne n’a encore distillé plus de 12 assists sur une saison sous le maillot Sang et Or.



Il en compte actuellement 11 tout comme Stéphane Pédron.



