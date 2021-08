RC Lens : révélation des bancs, Franck Haise n'a pas la grosse tête

Zapping But! Football Club RC Lens : les meilleures déclarations de l'année 2020

Novice en Ligue 1 la saison passée, Franck Haise a convaincu tous les observateurs avec sa séduisante équipe du RC Lens. Malgré ces débuts idylliques, l'ancien formateur ne se prend pas pour un autre au moment d'aborder sa deuxième saison dans l'élite.

« Si moi je m'endors, on va ronfler à Bollaert »

Dans les colonnes de la Voix des Sports, Franck Haise a évoqué la saison qui arrive avec une grande prudence : « Si moi je m'endors, on va ronfler à Bollaert ! Le management, c'est du temps réel. Aidé par mon staff, je dois l'adapter tout le temps. Il n'y a pas d'autres choix (...) On se doit d'évoluer tout le temps. Dans les intentions, notre façon de vivre, on ne peut pas se contenter de refaire la même chose, car on ne refera jamais la même chose. Il faut être prêt. Si on commence à jouer avec la médaille autour du cou, on n'ira pas très loin ».

Prévenant, l'éducateur a aussi prévenu ses joueurs avant d'amorcer cette année de la confirmation : « Mon rôle, c'est juste d'alerter quand je pense qu'il en manque sur des séances, des matchs, qu'il y a des petits signaux faibles (…) Il faut rester humble, toujours savoir d'où on vient et qui l'on est. Moi, je ne l'oublie pas. J'espère qu'on fera la plus belle des saisons. Mais le président l'a répété, la première grande idée, c'est de stabiliser de nouveau le RC Lens de nombreuses années en Ligue 1. Step by step. »

La direction confiante

Du côté de l'Etat-major des Sang et Or, on ne s'inquiète pas trop de la gestion de l'équipe avec ces compteurs remis à zéro. Tous ont confiance en Franck Haise. Dans l'hebdomadaire nordiste, le directeur général Arnaud Pouille parle d'une « relation cinq étoiles » avec son coach. Florent Ghisolfi, le coordinateur sportif du club est également dythirambique : « Ce qu'il met en place est brillant. C'est un entraîneur exceptionnel, qui s'est construit petit à petit. Il a le profil idoine. On a un staff parfait pour le RC Lens et Franck le manage excellemment bien ».