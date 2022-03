RC Lens : revirement de situation pour Seko Fofana !

Zapping But! Football Club RC Lens : quel bilan tirer du mercato hivernal des Sang et Or ?

Depuis plusieurs mois, le milieu de terrain du RC Lens, Seko Fofana, s'est mis en retrait de la sélection nationale de la Côte d'Ivoire pour se concentrer sur sa saison avec les Sang et Or.

"Fofana aime son pays, il va revenir"

Interrogé à ce sujet sur la chaîne Canal+ Afrique, le sélectionneur ivoirien, Patrice Beaumelle, a annoncé que le capitaine lensois devrait bientôt faire son retour en sélection. "Il a fait toujours fait partie de toutes mes pré-listes. Il nous a manqué durant. Je l’ai eu au téléphone il y a quatre jours. Son problème est qu’il est ivoirien à 200%, il aime son pays, il va revenir. Chaque joueur est libre de donner une trajectoire à sa carrière. Il a donné priorité à son club, enchaîner de bons matchs avec Lens. Il m’a dit je veux finir ma saison avec mon club. Il m’a dit : Quand je viens, je vais me battre pour être titulaire. Si ce n’est pas le cas, c’est qu’il y a meilleur que moi. Désolé si on pense que c’est à cause de toi si je ne viens pas."

#TDA 🌍 - "J'ai la sensation qu'il y a une âme dans cette équipe" 🗣



👉 Le doute n'existe pas dans l'esprit de Patrice Beaumelle : la qualité du vivier ivoirien 🇨🇮 est réelle et sa volonté de continuer est intacte. Pour viser un titre à la maison, l'an prochain ? pic.twitter.com/EieGtNKY2K — CANAL+ SPORT Afrique (@cplussportafr) March 14, 2022