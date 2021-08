RC Lens : rien de plus que l’objectif maintien pour la saison à venir selon le capitaine

Zapping But! Football Club RC Lens : les meilleures déclarations de l'année 2020

« Rester concentré sur le maintien ». Après un exercice 2020-2021 réussit avec à la clé une septième place au classement, les Sang et Or se préparent à faire leur rentrée à Rennes. Yannick Cahuzac, le capitaine lensois s’est confié sur la saison passée et à venir. Interrogé par lensois.com, il a reconnu que malgré une belle saison passée, l’objectif restait le maintien.

"C’est vrai que quand on sort d’une saison comme ça, c’est très excitant et on a envie de la revivre mais chaque saison a sa vérité. On remet les compteurs à zéro et il faut avancer tout doucement en se concentrant sur l’objectif pour essayer de l’atteindre le plus vite possible, avant de peut-être viser autre chose. On est vraiment concentré sur le maintien. On va faire comme l’an dernier, prendre match après match sans se projeter." a déclaré Yannick Cahuzac

Première échéance face à cet objectif ce dimanche à 13h face au Stade Rennais, concurrent direct la saison dernière qui n’a fini qu’à un seul petit point des Nordistes, à la 6ème place.

Yannick Cahuzac : « Faire comme la saison dernière et rester concentré sur le maintien » https://t.co/uQT3iPELuT #rclens — Lensois.com RSS (@LensoisCom) August 6, 2021