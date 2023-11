RC Lens : Daniel Riolo désigne les trois coupables de la déroute à Arsenal

Zapping But! Football Club RC Lens : peut-on croire en un retour de Seko Fofana ?

Une sacrée gifle pour tous les supporters du RC Lens. Qui, même, dans leurs cauchemars les plus odieux n'imaginaient sans doute pas recevoir un tel camouflet sur le terrain d'Arsenal. Battus 6-0, les Sang et Or ont dit adieu à tout espoir de qualification pour les 8es de finale et tenteront de battre Séville, lors de la dernière journée, pour accrocher une place en Ligue Europa.

Trois joueurs plus coupables que les autres ?

Sur les ondes de RMC, ou il est toujours attendu des propos chocs et démesurés, Daniel Riolo a imagé la place du club lensois dans un avion. Au fond près des toilettes. Et selon le consultant, Daniel Riolo, les trois joueurs du RCL à mettre bien au fond de la carlingue sont Samba, Danso et Sotoca.

🗣 @DanielRiolo : "Arsenal ce soir ils sont en Business Class, et Lens au fond de l'avion, la porte à côté des toilettes." #RMClive pic.twitter.com/EN3CYIH0HX — After Foot RMC (@AfterRMC) November 29, 2023

