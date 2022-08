RC Lens : Samba a déjà battu un record en Artois et torpille une critique le concernant

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Ce dimanche à 15h, Brice Samba va découvrir Bollaert en mode compétition. Le gardien, arrivé cet été en provenance de Nottingham Forest, a déjà eu un doux aperçu de l'enceinte artésienne lors des matches amicaux face à l'Inter Milan et West Ham. Cette fois, pour la réception de Brest, le volume sonore devrait être un cran au-dessus. Mais pas de quoi inquiéter l'ancien Marseillais, devenu le gardien le plus cher de l'histoire du Racing (5 M€). Comme il l'a expliqué à L'Equipe, son parcours cabossé l'a immunisé contre la pression. "C'est vrai que plus jeune, il fallait me rentrer dedans. Cela allait de soi, à l'époque. Tout était arrivé très tôt. J'avais signé professionnel le jour de mes 16 ans. A l'OM à 18 ans. Inconsciemment, je me suis relâché. Je me suis dit : "Je suis en avance". Il fallait que je bosse un peu plus. Or, j'ai un peu moins travaillé. Tout le monde est passé devant moi. Je ne dirais pas que je me suis perdu. J'ai pu parler d'immaturité. Avec le recul, je dirais que je me suis relâché. Je n'étais pas prêt. Et oui, j'ai un problème d'alcool à Nancy (en 2016-16). Je l'ai assumé. Je l'ai payé. C'est derrière moi." La une du journal L'Équipe du dimanche 07 août pic.twitter.com/vaPAKUjGhY — L'ÉQUIPE (@lequipe) August 6, 2022

Pour résumer En quittant Nottingham Forest pour le RC Lens, Brice Samba est devenu le gardien le plus cher de l'histoire des Sang et Or (5 M€). Et il jure que la réputation de joueur indolent qui lui colle à la peau n'est plus justifiée car il a muri lors de son passage en Angleterre.

