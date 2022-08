RC Lens : Samba décisif, Cabot prometteur... Ce qu'on retiendra du nul des Sang et Or à Ajaccio

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Brice Samba a sauvé Lens du traquenard Une pelouse affreuse qui ne favorisait pas les équipes joueuses, un bloc bien recroquevillé et procédant en contre, Ajaccio représentait un vrai piège pour les Sang et Or. Souvent l'an passé, l'équipe de Franck Haise avait perdu des points sur ce type de match. Cette fois-ci, le Racing a tenu bon et reste invaincu... Mais peut dire merci à son portier Brice Samba, sortant la parade du match au devant d'El Idrissy (51e). Des Sang et Or muets malgré Sotoca et Openda Obligé d'évoluer contre nature dans un jeu direct pour répondre à l'état du terrain, Lens a eu du mal à proposer son jeu offensivement. Auteur d'un triplé en ouverture face à Brest, Florian Sotoca s'est encore bien démené, combinant parfaitement avec le polonais Frankowski. Loïs Openda a tenté de faire la différence individuellement et collectivement mais il a manqué un petit quelque chose dans le dernier geste pour finir les actions. Benjamin Leroy s'est également montré intraitable quand il le fallait. Jimmy Cabot, débuts prometteurs... Pour sa première entrée en jeu à un quart d'heures de la fin, Jimmy Cabot a marqué des points. L'ancien Angevin, rentré en qualité de piston droit a mis le feu et est passé proche de donner la victoire à Lens en toute fin de partie (89e).

Ajaccio 0-0 Lens, l'analyse Ce dimanche après-midi, sur le terrain abimé du stade François-Coty, le RC Lens s'est contenté du partage des points face au promu Ajaccio (0-0). Ce qu'on retiendra du match et de la prestation mitigée des Sang et Or.

Alexandre Corboz

Rédacteur

