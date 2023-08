RC Lens : Samba envoie un message clair à ses futurs adversaires

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Brice Samba s’est exprimé pour la première fois en tant que nouveau capitaine du RC Lens en conférence de presse ce vendredi. Les Sang et Or se déplaceront à Brest ce dimanche pour lancer leur saison en championnat et l’international français se montre confiant.

Personne ne fait peur à Samba

Brice Samba veut enchaîner après la 2e place acquise la saison dernière. Interrogé sur d'éventuelles craintes concernant le niveau que pourrait afficher le RC Lens cette saison, le capitaine lensois a mis en garde les autres formations de L1 : « On ne craint aucune équipe, on est le RC Lens, on a fini 2e la saison passée, il n'y a pas d'équipe en particulier qui nous fait peur ». Une belle façon d'afficher ses ambitions à l’aube de la première journée de Ligue 1 !

