RC Lens : Samba et Sotoca livrent les dessous de la révolte des Sang et Or

RC Lens : comment juger le début du mercato des Sang et Or ?

Le RC Lens était mené et malmené à Séville hier avant l'égalisation d'Angelo Fulgini. Le superbe coup franc de l'ancien angevin a sonné la révolte et derrière, les Sang et Or ont fait jeu égal avec les Sévillans, ils auraient même pu l'emporter. Une réaction saluée par Brice Samba. « On a bien réagi, on a fait preuve de beaucoup de caractère. On a retrouvé nos vertus, nos valeurs. On s’était longuement parlé avant le match, on savait qu’on devait retrouver nos vertus.»

"On s’est dit les choses"

Florian Sotoca a lui aussi laissé entendre que les joueurs s'étaient dit leurs quatre vérités... « On voulait être à la hauteur de l’évènement, on voulait se jauger et on l’a très bien fait. On avait un début de saison compliqué, on s’est dit les choses et on a retrouvé le vrai RC Lens. On a prouvé à tout le monde qu’on pouvait être au niveau. »

Le regard très positif de l'entraîneur du FC Séville sur la performance du #RCLens :https://t.co/WDjNaXQQw0 — Lensois.com Live (@LensoisComLive) September 21, 2023

