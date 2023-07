RC Lens : satisfait du match face à Wolfsburg, Haise constate une montée en puissance

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Après ses victoires devant Sochaux et Dijon, le RC Lens s'est frotté ce samedi à un adversaire d'un autre calibre en la personne du VFL Wolfsburg. Et au terme d'un match disputé, les Sang et Or ont obtenu le match nul 1-1 en réalisant une prestation d'ensemble intéressante selon leur entraîneur. Interrogé au coup de sifflet final par la Voix du Nord, Franck Haise a notamment insisté sur la première mi-temps :

"Je trouve qu’on a fait une excellente première mi-temps. Si ce n’est qu’on aurait dû mieux finir un certain nombre de situations. On s’en est créé en tout cas. Évidemment que quand on a cette mainmise et des situations plus franches que l’adversaire, on aurait dû mener au score à la pause. Mais cette mi-temps est vraiment de grande qualité (...) Nos finisseurs ont apporté des choses intéressantes. On a un peu de chance sur l’égalisation mais je pense qu’on devait égaliser avant. C’était un bon match, le résultat est cohérent et surtout, sur une confrontation de haut niveau. Donc ça permet à ceux qui connaissent le haut niveau déjà, de s’y remettre complètement. Et puis pour ceux qui le découvrent, c’est intéressant aussi."

Rendez-vous face au Torino

Bien lancée dans cette préparation, l'équipe lensoise défiera le Torino mercredi (19h) avant un match de gala prévu dans une semaine face à Manchester United. L'occasion pour le coach artésien de peaufiner les derniers réglages à deux semaines de la reprise du championnat de Ligue 1 :

"C’est à l’image de nos deux premières mi-temps de la semaine précédente face à Sochaux et Dijon. Mais avec un adversaire qui est un plus gros calibre. Ça prouve qu’il y a des choses, tant dans l’animation offensive que dans l’animation défensive, qui sont déjà bien ancrées. On avait deux nouveaux joueurs en première période mais on a vu des choses intéressantes. Évidemment que quand on a cette période-là, il faut toujours le montrer au tableau d’affichage mais ça demande aussi de la justesse, le bon dernier déplacement, le bon dernier ballon… Ça demande des automatismes mais aussi d’avoir une équipe qui va encore s’améliorer dans le temps mais qui va aussi s’améliorer."

