Deuxième match de suite à domicile en moins d'une semaine pour le RC Lens après la rencontre en retard face au FC Nantes mercredi. Les hommes de Franck Haise reçoivent un concurrent direct : le SCO Angers, onzième avant cette journée et qui aspire à rebasculer dans la première moitié de tableau après avoir cédé sur sa pelouse face à l'OL (0-1) dimanche dernier.

Le RC Lens toujours le premier choix des matches de 15h