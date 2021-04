RC Lens : Seko Fofana confie avoir dit non à l'Atalanta et calme le jeu pour l'Europe

Zapping But! Football Club RC Lens : les meilleures déclarations de l'année 2020

Sur sa saison (avant qu'il soit positif au Covid)

« Je suis satisfait de la manière dont ça se passe, même si sur le plan personnel, j’ai connu un petit problème physique (ischio) qui m’a bloqué 2 mois. Je pense avoir retrouvé toute ma condition physique. Maintenant, je pense que je peux faire encore plus. Maintenant, on va se préparer le mieux possible pour ramener le maximum de points. »

Sur l'Europe

« Personnellement, je ne préfère pas y penser pour l’instant. Mais c’est sûr, plus on va gagner des matchs, plus on va se rapprocher de cet objectif. On va donner le maximum mais il ne faut pas oublier qu’on va avoir des matchs compliqués à jouer et que, cette saison, l’objectif de départ était d’abord de se maintenir. »

Sur son choix de l'été 2020

« J'ai refusé une offre de l'Atalanta. Je l'ai refusée pour rejoindre Lens. J'avais un choix à faire. Il y avait la pandémie. Cela faisait quatre ans que j'étais à Udinese, en Italie. J'avais besoin de rentrer en France. Quand Lens m'a fait part de son projet, de ses ambitions, j'ai voulu relever ce challenge et voir jusqu'où pouvait aller le club. »