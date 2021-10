RC Lens : Seko Fofana dévoile les 2 ingrédients pour rester 2e

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Pas facile de passer de la fureur du Vélodrome au silence de Bollaert. Mais pour le RC Lens, ça n'a pas été un problème. Vainqueurs dimanche de l'OM (3-2), les Sang et Or ont pris le meilleur hier sur le Stade de Reims, consolidant ainsi leur 2e place. Pour leur capitaine, Seko Fofana, tant qu'ils conserveront deux caractéristiques majeures de leur jeu, il ne pourra rien leur arriver.

« On est sur la continuité de ce qu’on a fait avant, a-t-il expliqué sur Prime Vidéo. On a gagné ce match, c’est vrai que les choses ont été un peu facilitées avec le rouge mais on a continué jusqu’au bout. Ils ont essayé de jouer quand même avec leurs armes. Ils venaient nous chercher mais on a trouvé les solutions. Il y avait des espaces dans le dos, on en a bien profité et « Kali » (Arnaud Kalimuendo) a pu mettre un doublé, on est très content pour lui pour tout ce qu’il fait. Tant qu’on va avoir cet état d’esprit et qu’on va jouer à fond comme ça, il n’y a pas de raison d’avoir peur. On est 2e, on est content, on va savourer ça et on espère que nos supporters vont pouvoir revenir très vite pour qu’on puisse continuer et faire du bien à tout un peuple. »