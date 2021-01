RC Lens : Seko Fofana et l'inspiration Champions League

Même s'il a commencé à tirer la langue pendant l'hiver, le RC Lens a terminé la phase aller à une très encourageante 9e place, qui fait oublier qu'il est promu. En outre, s'il gagne son match en retard à Marseille, il est potentiellement 7e. Tout a été dit ou presque sur la méthode de Franck Haise, l'intégration des recrues, le leadership de Gaël Kakuta, l'état d'esprit du groupe, etc. Mais Seko Fofana a tenu à rajouter un ingrédient à cette mayonnaise qui a bien pris.

"Ce n’est pas parce qu’on monte que l’on va regarder les autres jouer"

Cet élément, qu'il a livré lors d'une interview à Canal+, c'est la volonté de donner le meilleur de soi-même à chaque fois mais surtout l'envie de progresser de match en match, à l'image de certaines équipes de Champions League.

« On joue avec de la personnalité, ce n’est pas parce qu’on monte en Ligue 1 que l’on va regarder les autres jouer. On ne se prend pas pour des stars, on essaye de travailler. Certaines petites équipes en Ligue des Champions ont continué de travailler et ça a payé. C’est ce qu’on essaye de reproduire à chaque fois. »