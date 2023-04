RC Lens : Fofana lorgne la place du PSG, Haise s'enflamme pour le public lensois

Zapping But! Football Club RC Lens : Haise doit-il donner plus de temps de jeu à Kakuta ?

Soulagé par ce succès difficile contre l'autre Racing, Seko Fofana commençait à se prendre au jeu de la course au titre alors que le PSG n'était plus qu'à trois points avant son déplacement à Nice samedi soir. « Rêver ? Pourquoi pas ? On fait un début de saison incroyable. On vient de passer le nombre de points de la saison dernière. Je pense que l'équipe a des capacités pour aller chercher quelque chose ».

Haise : « Profitons-en »

Revenu sur le match face à Strasbourg, Franck Hais était soulagé du résultat plus que de la manière : « C'était compliqué. On n'a pas fait ce qu'on a voulu à cause d'une bonne équipe en face. Il y avait une organisation avec une grosse densité dans le cœur du jeu et une grosse présence athlétique. Les quelques fois où on a été juste techniquement, on leur a fait mal mais on ne l'a pas été assez souvent. Le deuxième but nous a facilité et puis sur un beau but d'avant-centre, on se met en difficulté ».

Le coach lensois s'est également fendu d'un vibrant hommage aux supporters avec un Bollaert-Delelis faisant office de vrai 12ème homme : « Moi j'ai la chance d'être entraîneur de Ligue 1. Les joueurs ont la chance d'évoluer en Ligue 1 mais on a aussi la chance d'être au RC Lens, avec un public comme ça. Il faut le mesurer, il faut le goûter... De temps en temps, je le redis à certains. Il ne faut pas oublier d'où l'on vient et où on est actuellement. Profitons-en ».

Haise ne veut pas être dans le calcul

Quant à la fin de saison, le calendrier démentiel (Paris, Monaco et Marseille lors des 4 prochaines journées) ne l'effraie pas. Bien au contraire : « C'est passionnant de vivre ça avec 63 points. 63 points, c'est plus que l'an dernier à huit journées de la fin. Profitons-en, jouons ces matchs avec beaucoup d'appétit et en donnant tout. Il faut qu'on garde notre ambition (…) Je l'ai dit aux joueurs. Il ne faut pas qu'on commence à être dans le calcul. On joue et on garde notre personnalité. Moi, c'est ce qui m'intéresse... »